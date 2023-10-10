عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هل يسمح للجمعية الأهلية بفتح فروع لها بالخارج؟.. القانون يوضح

العمل الأهلي
العمل الأهلي

وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.

ونصت المادة (20) علي أن يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها فى البلد المعني.

وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية.

وأشارت المادة (21) علي أنه للجمعية الأهلية فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي وذلك بعد اخطار الجهة الإدارية المختصة مبيناً فيه عنوان هذا المكتب والنشاط المستهدف والمدير المسئول ومدة تنفيذ النشاط والعاملون فيه.

الرئيس السيسي: الجمعيات الأهلية أقدر من الدولة على التعامل مع المجتمع

اتحاد الجمعيات الأهلية: نتلقى دعما رئاسيا غير مسبوق

ويحق لموظفي الجهة الإدارية في المحافظة الكائن بها المكتب ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للأنشطة التي تمارس في دائرة اختصاصها، ولا يحول ذلك دون مسئولية الجهة الإدارية التي تتبعها الجمعية في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون.

ووفقا للمادة (22) فإنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.

ويجوز للجهة الادارية الغاء الترحيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص واحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة النشاط المخالف ومعايير اختيار اعضائها

 

الجمعيات الأهلية العمل الأهلي تعيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

أرض مصرية.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

موضوعات متعلقة

السيسي: نشكر الجمعيات الأهلية على الجهد المبذول في تطوير المجتمع

"الجمعيات الأهلية": السيسي أكثر رئيس انحاز للمجتمع المدني.. شاهد

ترشيحاتنا

تدخل أمريكي عاجل لتوفير ممر آمن للمدنيين في قطاع غزة

شاهد| كر وفر بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في بيت لحم

أبلغت المصري |ميدو يفجر مفاجأة بشأن توقيع نجما الزمالك للفريق البورسعيدي

بعد اشتباكات عنيفة.. الجيش الإسرائيلي يعلن استشهاد 3 من المقاومة في عسقلان

الصحة الفلسطينية: استشهاد شخصين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أبو عبيدة.. الاحتلال يقصف منزل لسان المقاومة الشهير| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدفين في 4 دقائق.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

الفواكه المسموح بها لمرضى السكر| تعرف عليها

كيف تعرف أنك مصاب بمرض السكري؟.. 8 أعراض مبكرة

العاصفة الشمسية بكرة.. كيف تحمي نفسك من أضرار الحرارة الشديدة

فيديو

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ