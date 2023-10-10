شاهد.. مسيرة ضخمة في العاصمة الأردنية دعما لفلسطين وغزة

نظم عدد كبير من المواطنين مسيرة ضخمة بالعاصمة الأردنية عمان دعماً للأشقاء في فلسطين وغزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية القتال، وبعد أكثر من 80 ساعة، هاجم الجيش الإسرائيلي 2329 هدفاً في قطاع غزة، منها 1034 "هدفاً قوياً"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأسفرت عمليات القصف الإسرائيلية لغزة، عن حدوث عشرات المجازر بحق المدنيين بقطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد ما يقارب 1000 شهيد، وحدوث آلاف الإصابات، أغلبها من الأطفال والنساء، وكبار السن، مع هدم عشرات المنازل داخل القطاع.