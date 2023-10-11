مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام ينظم عددا من الدورات التدريبية

ينظم مدير مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدورة التدريبية (آليات كشف الأخبار الكاذبة والمضللة على الشبكات الاجتماعية : Fact checking)

مميزات الدورة التدريبية

- التحقق من الصور والفيديوهات عبر البحث العكسي

- كشف الصور والفيديوهات المصممة بالذكاء الاصطناعي

- التحقق من المواقع المحذوفة والبحث في أرشيف الإنترنت

- استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تدقيق المعلومات

- البحث المتقدم على وسائل التواصل ومحركات البحث

- تتبع صفحات فيس بوك واللجان الإلكترونية على تويتر

- صياغة قصة تدقيق المعلومات .

وأعلن مركز بحوث الرأي العام، تقدم الدورة المكثفة علي مدار يومين 8 ساعات تدريبية

ويحصل المتدربين علي شهادات معتمدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة .