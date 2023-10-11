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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام ينظم عددا من الدورات التدريبية

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

ينظم  مدير مركز بحوث الرأي العام  بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدورة التدريبية (آليات كشف الأخبار الكاذبة والمضللة على الشبكات الاجتماعية : Fact checking)

مميزات الدورة التدريبية

- التحقق من الصور والفيديوهات عبر البحث العكسي
- كشف الصور والفيديوهات المصممة بالذكاء الاصطناعي 
- التحقق من المواقع المحذوفة والبحث في أرشيف الإنترنت
- استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تدقيق المعلومات 
- البحث المتقدم على وسائل التواصل ومحركات البحث 
- تتبع صفحات فيس بوك واللجان الإلكترونية على تويتر
- صياغة قصة تدقيق المعلومات .

 

وأعلن مركز بحوث الرأي العام، تقدم الدورة المكثفة علي مدار يومين 8 ساعات تدريبية 
ويحصل المتدربين علي شهادات معتمدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة .

استخدام الذكاء الاصطناعى بحوث الرأي العام اللجان الإلكترونية شهادات معتمدة كلية الاعلام جامعة القاهرة مركز بحوث الرأي العام

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