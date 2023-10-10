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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة طيران إماراتية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة طيران إماراتية اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية مع "تل أبيب"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السبت الماضي، في حين تترقب شركتا طيران أخريتان الوضع هناك لحسم قرارها.

 

وقال المتحدث باسم شركة طيران الاتحاد، لصحيفة الخليج تايمز الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، إن الرحلات رقم EY593/EY594 بين أبوظبي (AUH) وتل أبيب (TLV) قد تم إلغاؤها، اليوم الثلاثاء.

 

وأشار المتحدث باسم الشركة، التي يقع مقرها في أبوظبي، إلى أن شركة الاتحاد للطيران، تراقب الوضع في "إسرائيل"، وتواصل الحفاظ على اتصال وثيق مع السلطات، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة قدس برس الفلسطينية.

 

من جانب آخر، أكد المتحدثون باسم شركة "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" أن الرحلات الجوية بين دبي و"تل أبيب" تعمل وفق جدول زمني، لكن الشركتين تراقبان الوضع هناك لحسم قرارهما، وقالت طيران الإمارات: "نواصل مراقبة الوضع في إسرائيل عن كثب، ونحن على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات".

 

ووقّعت دولة الاحتلال في 14 سبتمبر 2020، اتفاقي تطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عُرفت باسم "اتفاقات أبراهام" وشملت المغرب والسودان.

 

ومساء اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 900، ونحو وأربعة آلاف و500 مصابا، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السبت.

 

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع لنحو ألف قتيل، من بينهم 155 ضابطا وجنديا، منهم أصحاب رتب عليا.

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