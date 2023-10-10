تحرك يشعل عواصم العالم.. مشعل يوجه رسالة هامة للشعوب العربية والإسلامية "شاهد"

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دعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، خالد مشعل، الأمة العربية والإسلامية إلى "الخروج يوم الجمعة القادم، في الميادين والساحات والشوارع، وعلى مدى الجاليات في كل مكان".

وأضاف مشعل في كلمة مرئية، بثتها قناة الأقصى الفضائية، اليوم الثلاثاء، "أخاطب دول الطوق، الأردن، سوريا، لبنان، مصر، كل أبنائها وبناتها رسميا وشعبيا، واجبكم أكبر، لأنكم الأقرب إلى فلسطين، وأنتم في ظلال هذه القداسة التي بؤرتها القدس والأقصى".

ووجه خطابه للعشائر الأردنية قائلا، "يا عشائر الأردن، يا أبناء الأردن، يا إخواني وأخواتي في الأردن أرض الحشد والرباط، الذي يتعرض لهذه المؤامرة لشطبه، وأهل فلسطين هم الذين بصمودهم يحمون الأردن، هبوا لنصرة أهل فلسطين فالحدود قريبة منكم".

نريد أن يكون يوم الجمعة، "جمعة طوفان الأقصى، كي نرد على الصهاينة وقادتهم المجرمين وغلاتهم، وللأمريكان الذين هبوا لنجدتها".

كما دعا إلى تقديم العون لغزة وأهلها بعد الدمار الشامل الذي حل بها وقال، "هذا جهاد بالمال كما يجاهدون بأنفسهم، قدموا لغزة، ولمقاومتها".

وأضاف "نتنياهو يطبق سياسة الأرض المحروقة ويأخذ ضوءا أخضر أمريكيا وغربيا، وسط الصمت العربي".

كما دعا الحكام والزعماء إلى "تنظيم حراك سياسي من الشعوب، من القادة، من زعماء الأمة، نريد حراكا على كل المحافل، لنوقف الجريمة الصهيونية، ولنصطف مع المقاومة في غزة، ومع القدس والأقصى وجميع فلسطين".

وقال، سيُسأل حكام الأمة، سيُسأل الملوك والأمراء والرؤساء والزعماء، والمسؤولون، والقادة".

وأضاف "سيسأل قادة الحركات الإسلامية والوطنية والقومية، سيسأل الجميع، سيسأل العلماء، أين أنتم من عز الدين القسام؟ أين أنتم من العز بن عبد السلام؟ أين أنتم من الذين حموا هذه الأرض المباركة عبر التاريخ؟ سيسأل الجميع، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا".

وأكد مشعل، أن "العالم وأمريكا والغرب والصهاينة حين يرون أن الأمة انتصرت للأقصى، ولأرض فلسطين، ستتغير ساحة المعركة، ستتغير موازين القوى، سيتغير المشهد بأكمله".

وختم قوله "هذا تاريخ يصنع، فكونوا في صفحته الذهبية المشرقة، ولا تكونوا في صفحته السوداء، حضروا سؤال الله لكم يوم تلقونه، أقول قولي هذا وأستغفر الله والمجد والعظمة للشهداء، ولغزة التي ستنتصر، وسيهزم نتنياهو سيهزم الجمع، ويولون الدبر".