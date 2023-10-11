نشرة المرأة والصحة|فستان زفاف زوجة تامر عاشور يثير الجدل على السوشيال ميديا.. أمراض خطيرة تهدد صحة النساء

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الفنانة ملك قورة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا من حفل زفاف الفنان تامر عاشور من الإعلامية نانسي نور، وسط حضور العديد من مشاهير الوسط الفني و الأهل و الأصدقاء.

يصادف يوم 11 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لـ للفتيات، فهناك بعض الأمراض الخطيرة التي تهدد صحة النساء و الفتيات أكثر من الرجال، فإن بعض المشكلات الصحية تؤثر على النساء بشكل مختلف وأكثر شيوعًا، علاوة على ذلك لا يتم تشخيص العديد من الحالات الصحية للنساء، ومعظم تجارب الأدوية لا تشمل موضوعات اختبار من الإناث. ومع ذلك، فإن النساء يتحملن مخاوف صحية حصرية، مثل سرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وانقطاع الطمث، والحمل.

شعر الأطفال هو الخيوط الناعمة والناعمة التي تنمو حول خط الشعر. يمكن أن تكون مصدر إحباط للعديد من الأفراد الذين يرغبون في الحصول على خط شعر أكمل وأكثر تحديدًا. لحسن الحظ، هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تعزيز نمو شعر االصغير الذى يسمى baby hair