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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|فستان زفاف زوجة تامر عاشور يثير الجدل على السوشيال ميديا.. أمراض خطيرة تهدد صحة النساء

تامر عاشور و زوجته
تامر عاشور و زوجته

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بالأحمر اللافت...ملك قورة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة ملك قورة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان زفاف زوجة تامر عاشور يثير الجدل على السوشيال ميديا| تفاصيل إطلالتها

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا من حفل زفاف الفنان تامر عاشور من الإعلامية نانسي نور،  وسط حضور العديد من مشاهير الوسط الفني و الأهل و الأصدقاء.

في اليوم العالمي للفتيات.. امراض خطيرة تهدد صحة النساء| خالي بالك

يصادف يوم 11 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لـ للفتيات، فهناك بعض الأمراض الخطيرة التي تهدد صحة النساء و الفتيات أكثر من الرجال، فإن بعض المشكلات الصحية تؤثر على النساء بشكل مختلف وأكثر شيوعًا،  علاوة على ذلك لا يتم تشخيص العديد من الحالات الصحية للنساء، ومعظم تجارب الأدوية لا تشمل موضوعات اختبار من الإناث. ومع ذلك، فإن النساء يتحملن مخاوف صحية حصرية، مثل سرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وانقطاع الطمث، والحمل.

5 علاجات طبيعية لـ شعر الأطفال| تخلصي من كل المشاكل

شعر الأطفال هو الخيوط الناعمة والناعمة التي تنمو حول خط الشعر. يمكن أن تكون مصدر إحباط للعديد من الأفراد الذين يرغبون في الحصول على خط شعر أكمل وأكثر تحديدًا. لحسن الحظ، هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تعزيز نمو شعر االصغير الذى يسمى baby hair

 

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فستان زفاف زوجة تامر عاشور يثير الجدل على السوشيال ميديا| تفاصيل إطلالتها

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