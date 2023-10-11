فتاوى تشغل الأذهان.. معنى التقوى في الإسلام.. أنبياء شرفهم الله تعالى في القرآن.. هل الأموات يسمعون من يزورهم؟

فتاوى تشغل الأذهان

هل الأموات يسمعون من يزورهم ويشعرون بهم؟.. دار الإفتاء ترد

معنى التقوى في الإسلام.. اعرف أنواعها وثوابها

أنبياء شرفهم الله تعالى في القرآن.. وصفهم باسم من أسمائه

استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص يقول في سؤاله: هل الأموات يسمعون من يزورهم من الأحياء ويشعرون بهم؟

وأجابت دار الإفتاء، على سؤال: هل الأموات يسمعون من يزورهم؟ من خلال فتوى منشورة على موقعها الإلكتروني، بأن مسألة الأموات يسمعون كلام الأحياء، من الأمور الغيبية.

وذكرت دار الإتاء، أنه قد كثر الخلاف بين العلماء حولها، والقدر المتفق عليه فيما بينهم هو ما ورد النص بشأنه من سماع السلام عليهم، والشعور بالزائر لهم، وسماع قرع نعال المشيعين إذا ولوا منصرفين من دفنه، أما ما عدا ذلك فالأموات ليسوا على حالة واحدة.

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، عن معنى التقوى في الإسلام، وأبسط تعريف لها.

وقالت دينا أبو الخير، في فيديو لصفحة موقع صدى البلد، إن معنى التقوى هي أن يجعل المسلم بينه وبين حدود الله عزوجل حدودا، فيبتعد عن النواهي والمحرمات.

وأضاف، أن هناك مفهوم آخر عن التقوى، وهو من قول سيدنا علي بن أبي طالب حيث قال: التقوى هي : الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل.

وأشار إلى أن هناك فرق بين الحمد والشكر، فالحمد دائما يكون في السراء والضراء، أما الشكر فيكون مقابل نعمة أنعم الله بها على أحد عباده.

وتابعت: فيكون الرضا بالقليل، بحمد الله عزجل على كل شئ، وعلى المسلم أن يستعد للقاء الله بكثرة الحسنات والأعمال الصالحة، ويعد نفسه لحساب الله عزوجل يوم القيامة.

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الله تعالى قد شرف كثيرا من الأنبياء بأن ذكرهم بأسماء من أسمائه، كنوح، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحق، وموسى، وعيسى، ويحيى.

وأضاف علي جمعة، في منشور على صفحته على موقع فيس بوك، أن الله تعالى قال في شأن سيدنا نوح: (ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً).

كما قال عن سيدنا إبراهيم: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ) وقال عن إسماعيل : (فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ) وقال عن سيدنا إسحاق: (قَالُوا لاَ تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ) وقال تعالى في شأن موسى: (وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ) وقال عنه كذلك: (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ) وقال : (قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى) وذكر يحيى فقال سبحانه: (وَبَراًّ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِياًّ) وفي شأن عيسى عليه السلام قال ربنا : (وَبَراًّ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِياًّ).

وتابع: ولكنه سبحانه فضل نبيه محمد على كل الأنبياء حتى في هذه الفضيلة، فقد جمع له في آية واحدة بين اسمين من أسمائه سبحانه، ولم يحدث ذلك لأحد في كتاب ربنا إلا له، قال تعالى : (بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ).

كما أكثر الله من ذكر نبيه محمد بأسمائه سبحانه وتعالى، فمن ذلك قوله: (وَرَسُولٌ مُّبِينٌ) ، وقوله : (جَاءَكُمُ الحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ) قيل هو : سيدنا محمد، وقوله تعالى : (قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ) ، وقوله سبحانه (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً) ، وقوله تعالى ( وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) ، وقوله عز وجل : (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) ، ومن ذلك قوله تعالى : (الرَّحْمَنُ فَاسْئَلْ بِهِ خَبِيراً) قال القاضي بكربن العلاء : المأمور بالسؤال غير النبي والمسئول الخبير هو النبي، وقال غيره : بل السائل هو النبي والمسئول هو الله سبحانه وتعالى فيكون خبيرا بالوجهين إما لأنه عليم على غاية الأمور بما أعلمه ربه، وإما أنه مخبرا لأمته عن ربه.