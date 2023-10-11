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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق: حكومة الطوارئ الإسرائيلية من أجل الحرب فقط

أرشيفية
أرشيفية

كشف أشرف العجرمي وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، تفاصيل  حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي سيتم الإعلان عنها، هي حكومة حرب، وشكلت فقط لهذه الغاية ولن تكون أبعد من ذلك.

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وأضاف في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاسرائيليين عقب الهزيمة الكبرى التي لحقت بهم يحاولون إظهار تماسكهم الداخلي وعلى الأقل تماسك الجبهة الداخلية، لا سيما أن الشعب الاسرائيلي ما زال مصدومًا من هول الهزيمة التي لحقت به وبجيشه.

وأوضح أنّ الحكومة هي شكل من أشكال إظهار الوحدة في مواجهة غزة والفلسطينيين في هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن حكومات الوحدة في إسرائيل يسمونها حكومات شلل وطني، بمعنى أنها لن تستطيع أن تقوم بأي شيء، ولكن كعادتها إسرائيل عندما تشن حروبًا تشكل حكومات تشارك فيها كل الاطراف كي يتحمل الكل مسئوليته، حتى لا تقع المسئولية على الحكومة القائمة.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية أعطت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو درسًا قاسيًا، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تشعر بالهزيمة الإسرائيلية وتريد رد الاعتبار لهم، بينما إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، لا يدفع إلا لخراب إسرائيل وما قامت به الحكومة الإسرائيلية كان سببًا في إقامة الحرب المندلعة، فهو بتصريحاته وسعيه لتسليح المستوطنين سيقود المنطقة إلى نيران جديدة، مشيرًا إلى أنه في كل الأحوال الضفة الغربية هي مشتعلة بشكل عام، ولن تحقق إسرائيل سوى المزيد من الخسائر.

 

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