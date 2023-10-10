بعد اشتباكات عنيفة.. الجيش الإسرائيلي يعلن استشهاد 3 من المقاومة في عسقلان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم استشهاد 3 عناصر من المقاومة الفلسطينية في اشتباك مسلح بـ عسقلان جنوب فلسطين المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود أنباء عن وصول قوات من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” إلى مستوطنة عسقلان بطائرات شراعية.

ومنذ قليل، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشتبك مع رجال المقاومة الفلسطينية قرب مستوطنة عسقلان.

وحسب "تايمز أوف إسرائيل”، قالت سلطات الاحتلال في عسقلان، فإن “ضباط الشرطة والجنود يخوضون معركة بالأسلحة النارية مع رجال المقاومة الفلسطينية عند تقاطع خط أنابيب عبر إسرائيل، جنوب المستوطنة”.