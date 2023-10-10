إسرائيل تحمّل الجيش السوري مسئولية إطلاق الصواريخ

حمل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الجيش السوري المسؤولية عن إطلاق عدة صواريخ، من سوريا نحو إسرائيل، وفقا لما ذكره الموقع "والا" العبري.

ووفقا للموقع العبري فإن وجهة نظر الجيش الإسرائيلي أن الجيش السوري هو المسؤول عن الهجمات التي تجري على أراضيه.

وقال جيش الاحتلال إن الصواريخ الستة التي تم إطلاقها مساء اليوم على إسرائيل من سوريا، تمكن اثنان فقط من اختراق نظام القبة الحديدية.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته ردت بقصف مدفعي وقذائف هاون على مصدر النيران في الأراضي السورية.