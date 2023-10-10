تدخل أمريكي عاجل لتوفير ممر آمن للمدنيين في قطاع غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء إن هناك محادثات جارية مع مسؤولين إسرائيليين بشأن إمكانية توفير ممر آمن للمدنيين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الغذائية والطبية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من “كارثة إنسانية تهدد سكان قطاع غزة”.

وقال اشتية "إن اتصالات مكثفة يجريها الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لتسهيل دخول تلك المساعدات إلى القطاع، ونقل مئات الجرحى إلى المستشفيات المصرية".

ودعا رئيس الوزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى تكثيف جهودها لوقف العدوان المتواصل على أهلنا في غزة، الذي خلف حتى الآن مئات الشهداء وآلاف المصابين، ومتسببا بإبادة عائلات بأكملها في مشاهد صادمة تنقل على الهواء مباشرة.