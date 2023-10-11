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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| الإعلان عن منح للدراسة في اليابان لعام 2023/2024.. حجب الضوء.. العالم ينتظر الكسوف الحلقي للشمس | تعرف على موعده ومساره

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام ينظم عددا من الدورات التدريبية

ينظم  مدير مركز بحوث الرأي العام  بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدورة التدريبية (آليات كشف الأخبار الكاذبة والمضللة على الشبكات الاجتماعية : Fact checking)

حجب الضوء.. العالم ينتظر الكسوف الحلقي للشمس | تعرف على موعده ومساره

ينتظر العالم حدثًا عالميًا يخص كسوف الشمس، حيث نشهد خلال الأيام القليلة القادمة كسوفًا حلقيًا للشمس، و«كسوف الشمس» حدث سماوي مذهل نرى خلاله الشمس محجوبة بواسطة القمر ما يلقي بظلاله على الأرض،

بعد تصدرها مؤشر ARCIF.. تعرف على مجلة العلوم القانونية بحقوق عين شمس

حصلت مجلة العلوم القانونية والاقتصادية التي تصدر عن كلية الحقوق جامعة عين شمس منذ عام ١٩٥٩ للمرة الثانية على التوالى على معايير الاعتماد والاستشهاد العربي :ارسيف ARCIF" ، المتوافقة مع المعايير العالمية، وتعد ضمن أفضل ١٠٠ مجلة.

التعليم العالي تعلن عن منح للدراسة في اليابان لعام 2023/2024

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق الرئاسة لمبادرة برنامج عقول المستقبل للاستثمار في عقول شباب الوطن وذلك لبناء جيل واعى ومثقف من الشباب المصـرى ممن لديه القدرات والمهارات للمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة

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