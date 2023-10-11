تحمل ذخيرة وعتادًا.. أول طائرة أمريكية تصل إلى إسرائيل اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخيرة إلى الكيان الصهيوني.

وحسب "روسيا اليوم"، هبطت طائرة أمريكية محملة بالأسلحة والعتاد إلى الكيان الصهيوني في قاعدة نفاتيم العسكرية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور الاحتلال الإسرائيلي والأردن في الفترة 11-13 أكتوبر وسيلتقي كبار المسئولين.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن بلينكن سيبحث في الكيان الصهيوني، الإجراءات اللازمة لتعزيز أمنها، كما سيشدد على الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي على حسابه بمنصة "إكس": "سأزور إسرائيل اليوم وأناقش الإجراءات اللازمة لتعزيز أمنها والتأكيد على دعم الولايات المتحدة له".