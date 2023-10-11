عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

منعًا لحدوث أزمة إنسانية|برلماني: الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة «ضرورة مُلحة»

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة

ثمّن النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، بشأن إدانة ما تقوم به قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، منوهًا أن منع الإمدادات الغذائية والصحية من شأنه التسبب في أزمة إنسانية كبيرة مطالبًا بوقف العدوان الفوري على القطاع.

وأضاف "البدري" في تصريحات له منذ قليل، أن القضية الفلسطينية محط اهتمام من الدولة المصرية قيادة وشعبا على مر العصور، فمصر هي التي تهب لنصرة أشقائنا وتقديم العون سواء ماديًا أو معنويًا أو التدخل في وساطة لوقف الاعتداءات.


وأكد عضو مجلس الشيوخ، مصر لن تمل أو تكل من دعم أشقائنا فى فلسطين حتى حصولهم على حقوقهم التاريخية المشروعة و حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما لن تتواني لحظة عن حماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها.


وأشاد عضو مجلس الشيوخ،  بتوجيهات القيادة السياسية المصرية، وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما هو الحال بقوافل "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى" المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة المحتل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تفريط في أمننا القومي واحذروا من عداوة المصريين| رسائل قوية من الرئيس السيسي إلى نتنياهو والعالم

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

موضوعات متعلقة

فتنة النزوح لسيناء 2013 تعود من جديد.. تفاصيل المؤامرة الإخوانية الإسرائيلية للسطو على فلسطين.. وأحزاب ونواب يؤكدون: لن نسمح بالمساس بأمن مصر القومي وحدودها

ترشيحاتنا

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: استخدم مواهبك

الكاتب الصيني مو يان الحاصل على نوبل..ما علاقته بنجيب محفوظ وجمال الغيطاني؟

رزق واسع وقوة فى البدن ونعم لا حصر لها بذكر واحد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يوجه رسائل قوية بعد العدوان على غزة| تفاصيل

تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار لوتن بلندن بسبب حريق | فيديو

بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم|بيان عاجل من الدفاع المدني بغزة بشأن العالقين تحت الأنقاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدفين في 4 دقائق.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

الفواكه المسموح بها لمرضى السكر| تعرف عليها

كيف تعرف أنك مصاب بمرض السكري؟.. 8 أعراض مبكرة

العاصفة الشمسية بكرة.. كيف تحمي نفسك من أضرار الحرارة الشديدة

فيديو

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ