رئيس حزب مصر أكتوبر: نقف خلف القيادة السياسية ونثق في قراراتها

ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن الأوضاع فى فلسطين والقضية الفلسطينية، مؤكدة ندعم ونقف خلف القيادة السياسية فى كل قراراتها لصون وحماية أمن البلاد القومي.

وأضافت "مديح" فى بيان لها منذ قليل، أن غزة الأبية امتدادا طبيعيا لحدودنا الشرقية، منوهة أن تصعيد الأزمة وزيادة التوتر بين الجانبين سيخلف تداعيات خطرة وجسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها .



وحذرت رئيس حزب مصر أكتوبر، من المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة، مؤكدة شعب مصر يقف صفا واحد خلف القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبا لحماية سيادتها وأراضيها.

وطالبت بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصوره كافة، مثمنة كل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية على جميع المستويات بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، لافتة مصر لم ولن تتواني عن مساندة كل الأشقاء فى أزماتهم والقضية الفلسطينية كانت ولازالت أولوية على الأجندة المصرية.