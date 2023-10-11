عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا لاند كروز الجديدة في السعودية

تويوتا لاند كروز
تويوتا لاند كروز موديل 2023

تعتبر السيارة تويوتا لاند كروز أشهر سيارات الدفع الرباعي في منطقة الخليج العربي، وتتميز بتصميم فاخر يحمل هوية العلامة التجارية اليابانية، كما تأتي مجهزة بباقة من أقوى أنظمة الأمن والسلامة، ونظم الترفيه والملاحة.

 تويوتا لاند كروز موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023

جاءت السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023 بنوعين من المحركات

الأول محرك سداسي الأسطوانات “V6” بقوة تصل الى 302 حصان، مزود بشاحن تيربو مزدوج، وسعة تبلغ 3300 سي سي، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات، و 700 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 

المحرك الثاني محرك سداسي الأسطوانات “V6” بقوة تصل الى 409 حصان، مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3500 سي سي، يتصل بناقل حركة يدوي يتألف من 10 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر.

 تويوتا لاند كروز موديل 2023

سعر سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GRX1 يبلغ سعرها 251,160 ريال

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GRX2 يبلغ سعرها 269,100 ريال. 

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GRX3 يبلغ سعرها 298,310 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GRX4 يبلغ سعرها 310,385 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GRX-V يبلغ سعرها 323,265 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة VX يبلغ سعرها 364,090 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة  VXR يبلغ سعرها 406,410 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة  GX DSL يبلغ سعرها 242,880 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GXR2 DSL يبلغ سعرها 266,455 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GXR3 DSL يبلغ سعرها 291,870 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GXR4 DSL يبلغ سعرها 303,945 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة  VX DSL يبلغ سعرها 357,190 ريال.

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GR-S DSL يبلغ سعرها 407,445 ريال.

السعودية تويوتا لاند كروز تويوتا لاند كروز موديل 2023 الدفع الرباعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

لا تفريط في أمننا القومي واحذروا من عداوة المصريين| رسائل قوية من الرئيس السيسي إلى نتنياهو والعالم

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

أخبار مصر .. السيسي يوجه رسائل قوية بعد العدوان على غزة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

لفترة محدودة.. أشهر سيارات بيجو بخصم 70%

فرصة.. بيجو 508 بأقل من نصف سعرها

سعر BMW X3 موديل 2023 في مصر

أشهر أعطال بطارية السيارة وإزاي تحافظ عليها

أخبار السيارات.. أحدث أسعار BMW X6 M.. نيسان قشقاي بدون أوفر برايس وجمارك

سعر سوزوكي جيمني الجديدة في السعودية

أوروبا.. ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 30%

ترشيحاتنا

الخطوط الجوية الأمريكية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى 4 ديسمبر

بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي.. إجراءات عاجلة لـ الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار

الأهلي يسعى لضم 4 صفقات نارية | تفاصيل

الخارجية الأمريكية: لا دليل على دعم إيران لعملية طوفان الأقصى

شلل اقتصادي.. خبير عسكري: إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في المقاومة |فيديو

عرض غطاء تابوت فرعوني نادر للبيع في دار مزادات عالمية.. اعرف سعره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض غطاء تابوت فرعوني نادر للبيع في دار مزادات عالمية.. اعرف سعره

صحية وشهية| طريقة عمل سلطة البطاطس والذرة

خلال الاحتفال بعيد ميلادها مع زوجها.. شاهد كارمن سليمان بلوك كاجوال

مقطع فيديو لعروس برازيلية تبكي في حفل زفافها لسبب غير متوقع

فيديو

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ