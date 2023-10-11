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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير مناخ يكشف أكثر المناطق المعرضة لخطر السيول في مصر |فيديو 

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية - أرشيفية

أكد الدكتور علي قطب خبير المناخ، أن موقع مصر على ساحلين الأحمر والمتوسط ووجود مساحة كبيرة من الصحراء يجعلها مُعرضة لعدد من الظواهر المناخية سواء مائية أو ظواهر ترابية بسبب الصحراء الغربية، لافتاً إلى أن  العالم يمر بتطرف في الظواهر المناخية وأن اكثر المناطق المعرضة لهذه الظواهر هي المناطق الساحلية.

 مصر استقبلت ٣ أجهزة رادار للطقس متقدمة للغاية

وقال قطب في لقائه مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة عبر فضائية etc منذ أعوام عديدة نحذر ونسمع عن تحذيرات بسبب التغيرات المناخية وظواهر ارتفاع درجات الحرارة.

 

وأوضح أن مصر من ضمن أكثر 10 دول معرضة لتأثيرات سلبية للظواهر المناخية ولخطر التغيرات المناخية مشيرًا إلى أن من الوارد تعرض مصر لفيضانات.

وأشاد قطب بهيئة الأرصاد الجوية المصرية مؤكداً أنها على اتصال دائم بهيئة الأرصاد الدولية وأنها من خلال التكنولوجيا التي تمتلكها يمكنها التنبؤ بالأرصاد والظواهر المناخية قبلها بـ 72 ساعة.

وأضاف أن مصر استقبلت 3 أجهزة رادار للطقس متقدمة للغاية تكلفة الواحدة يزيد على 2 مليون دولار.

وأشار إلى أن سيناء وصعيد مصر هما أكثر المناطق المعرضة لخطر السيول بسبب وجود الجبال.

 

 

مصر الظواهر المناخية فيضانات التغيرات المناخية درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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