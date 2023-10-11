أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يوجه رسائل قوية بعد العدوان على غزة| تفاصيل

أخبار مصر.. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية، موضحًا أن التصعيد الحالي في قطاع غزة خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

أكدت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى أن القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها.

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الطيران حول رأس مال الأسواق الحرة والسياحة

نشرت الجريدة الرسمية قرار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، حول رأس مال شركة مصر للطيران للسياحة ( الكرنك) والأسواق الحرة.

القباج تشهد اختبارات المشاركين بمسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة"

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جانبا من اختبارات لجنة التقييم للمشاركين في مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023، حيث تنظم جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة المسابقة في موسمها السابع بقيادة سعادة الدكتور عمار بوقس رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



مصر الوسطى تحصل 1.3 مليار جنيه من سرقات الكهرباء

عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى صباح اليوم ، جمعية عمومية لمناقشة ميزانية شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التى تضم محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد ) للعام المالى 2022/2023 .

بتوجيهات السيسي.. التحالف الوطني: قافلة مساعدات إنسانية شاملة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق

يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل علي قطاع غزة.

مقابل رسوم.. وزير الكهرباء: ندرس السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك مخطط لتحرير سوق الكهرباء فى مصر عن طريق تبادل بيع الكهرباء بين القطاع الخاص وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ، لافتا إلى أن مايتم الآن هو بيع القطاع الخاص للطاقة المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة لوزارة الكهرباء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

أمن مصر مسئوليتي الأولى.. السيسي: نتواصل مع جميع القوى الدولية لوقف العنف في فلسطين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية.. مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

مدبولي يوجه بمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد اليوم برئاسته، في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتهنئة لوزير الداخلية، ورجال الشرطة، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من أبناء اكاديمية الشرطة، خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم وشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الدفعة تنضم إلى الأجيال السابقة من رجال الشرطة التي اخذت على عاتقها حماية وحفظ أمن الوطن الداخلي، مشيداً بما تضمنه الاحتفال من أداء متميز لطلبة وخريجي الأكاديمية.

البابا تواضروس يصل ميلانو في بداية زيارته الرعوية.. صور

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له، مطار مالبينسا الدولي، بميلانو بعد ظهر اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر؛ لبدء زيارته الرعوية لميلانو وڤينيسيا بإيطاليا.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة توافق على نقل منشآت علاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية عدد من المنشآت والأصول العلاجية التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، وكذا الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي.

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل الكيانات الشبابية في مقرها الرسمي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم، وفداً من عدد من الكيانات الشبابية المصرية.

السيسي وأمير قطر يؤكدان ضرورة الدفع بقوة لتحقيق السلام العادل بالمنطقة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولةً قطر، للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي| صور

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023، وفداً من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وزارة الصحة تقدم روشتة للوقاية من بق الفراش

قدمت وزارة الصحة على موجة انتشار حشرات بق الفراش في فرنسا وخصوصاً العاصمة باريس، وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، نتابع التقارير الواردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش في بعض الدول.

بحث إنشاء مصنع للأتوبيسات الكهربائية والشاحنات في مصر بالتعاون مع بيلاروسيا

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير– وزير النقل سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة ؛لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة ، وحضر اللقاء رئيسي الشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركة القابضة للطرق والكباري.