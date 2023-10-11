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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: استخدم مواهبك

الميزان
الميزان

يقصد بمواليد برج الميزان هم الأشخاص المولودون خلال الفترة 23 سبتمبر _ 22 أكتوبر ويتميزون بالاخلاص والتفكير العميق في ادق التفاصيل مما يسبب لهم التردد فى القرارات المهمة.

نستعرض لكم توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023


اليوم هو الوقت المناسب للسماح لتوازن وانسجام برج الميزان الطبيعي بإرشادك نحو النجاح.

حان الوقت لتنحية أي سلبية جانبًا والتركيز على الجمال من حولك وثق بقدراتك واسمح لسحرك ودبلوماسيتك بجلب الطاقة الإيجابية إلى حياتك.

برج الميزان على الصعيد  العاطفي

بالنسبة لأولئك الذين تربطهم علاقات، اليوم هو الوقت المثالي لإشعال شغفك من جديد وإشعال الشرارة في شراكتك.

استخدم سحرك الفطري ومهارات التواصل للتواصل مع شريكك ومشاركة حبك بالنسبة لأولئك غير المتزوجين، قد تجد أن سحرك يجذب الكثير من المعجبين اليوم وتذكر أن تثق بغرائزك وتختار بحكمة.

توقعات برج الميزان مهنيا

في حياتك المهنية، سيكون سحرك الطبيعي ومهارات الاتصال في متناول يديك.

استخدم هذه المواهب للتواصل وإقامة الاتصالات، لأنها ستساعدك على تحقيق أهدافك المهنية وقد تجد نفسك في مواقف جديدة ومثيرة تتطلب منك استخدام طبيعتك الدبلوماسية، لذا كن مستعداً لمواجهة أي تحدي.

توقعات برج الميزان صحيا

سوف يمتد توازنك وانسجامك الطبيعي إلى صحتك اليوم، حيث تركز على إيجاد السلام والهدوء في روتينك اليوم

. خذ وقتًا لتحديد أولويات صحتك العقلية والجسدية، حيث سيساعدك ذلك على تحقيق الصحة العامة و جرب بعض تقنيات الاسترخاء الجديدة أو انخرط في نشاط مهدئ يجلب لك السعادة. 
تذكر أن تضع صحتك دائمًا في المقام الأول، والباقي سيأتي في مكانه الصحيح.

برج الميزان

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