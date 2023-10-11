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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: أحمد طنطاوي جزء من صفقة دولية لإفساد المشهد الانتخابي|فيديو

صدى البلد

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدولة المصرية حريصة على إحداث التنمية السياسية والرئيس السيسي حريص على تواجد شفافية ونزاهة في الانتخابات الرئاسية.

 

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وقال هشام عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "المعارضة في مصر تحدثت في كافة الملفات في جلسات الحوار الوطني".

 

وأضاف هشام عبد العزيز :" أحمد طنطاوي يسير خارج السياق الديمقراطي وهو جزء من صفقة دولية تريد إفساد المشهد الانتخابي في مصر واستغلال الانتخابات الرئاسية لإحداث حالة من الفوضى في مصر ".

 

 وتابع هشام عبد العزيز: "أحمد طنطاوي يرغب في استعادة جماعة الإخوان الإرهابية في المشهد السياسي في مصر مرة أخرى".

 

 وأكمل هشام عبد العزيز:" نرغب في تدشين جمهورية جديدة بانتخابات شفافة ونزيهة ونفاجأ برغبة أحمد طنطاوي في إفساد المشهد الانتخابي".

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