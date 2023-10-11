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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمن القومي خط أحمر..رئيس دفاع النواب: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

غزة
غزة

علق اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على تطورات الأوضاع في غزة خاصة بعد عملية طوفان الأقصى.

 

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وقال أحمد العوضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  القضية الفلسطينية هي لب الصراع في الشرق الأوسط، ومصر قامت بجهود عزيمة لحل القضية الفلسطينية ".

 

 وأضاف أحمد العوضي:" مخطط إجبار الفلسطينيين للنزوح إلى سيناء يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ".

 

وتابع أحمد العوضي:" القيادة السياسية تحافظ على الأمن القومي المصري ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف ودول أخرى ومقصود هنا مصر ".

 

وأكمل أحمد العوضي:"  الأمن القومي المصري خط أحمر"، مضيفا:"  إسرائيل تستخدم قوة مفرطة في الهجوم على قطاع غزة وأمريكا تقدم الدعم الكامل لإسرائيل".

 

 

 

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