الأمن القومي خط أحمر..رئيس دفاع النواب: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

علق اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على تطورات الأوضاع في غزة خاصة بعد عملية طوفان الأقصى.

وقال أحمد العوضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" القضية الفلسطينية هي لب الصراع في الشرق الأوسط، ومصر قامت بجهود عزيمة لحل القضية الفلسطينية ".

وأضاف أحمد العوضي:" مخطط إجبار الفلسطينيين للنزوح إلى سيناء يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ".

وتابع أحمد العوضي:" القيادة السياسية تحافظ على الأمن القومي المصري ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف ودول أخرى ومقصود هنا مصر ".

وأكمل أحمد العوضي:" الأمن القومي المصري خط أحمر"، مضيفا:" إسرائيل تستخدم قوة مفرطة في الهجوم على قطاع غزة وأمريكا تقدم الدعم الكامل لإسرائيل".