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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تركيا في الصدارة.. أعلى 10 دول استيرادا خلال 2023

صدى البلد

كشفت بيانات إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أعلى عشر دول استيراداً من مصر للسلع تامة الصنع خلال النصف الأول من عام 2023.

الدول المستوردة من مصر 

ووفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد تصدرت تركيا قائمة أعلى الدول استيرادا من مصر يليها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم المملكة العربية السعودية.

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الإحصاء: 143.1 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية في 10 سنوات

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معدل التضخم لشهر سبتمبر 2023 في مصر

وجاء ترتيب قيمة الصادرات كالتالي :


1. تركيا بقيمة 997.2 مليون دولار.
2. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 868.6 مليون دولار.
3. السعودية بقيمة 835 مليون دولار.
4. إيطاليا بقيمة 598.5 مليون دولار.
5. ليبيا بقيمة 515.7 مليون دولار.
6. الإمارات بقيمة 421.9 مليون دولار.
7. المملكة المتحدة بقيمة 362.8 مليون دولار.
8. اسبانيا بقيمة 358.4 مليون دولار.
9. فرنسا بقيمة 295.3 مليون دولار.
10. ألمانيا بقيمة 273.3 مليون دولار.

مصر الدول المستوردة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تركيا السعودية

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