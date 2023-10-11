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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء أيمن حب الدين يتحدث عن الثأر للشهيد عبد المنعم رياض.. فيديو

صدى البلد

قال اللواء أيمن حب الدين، قائد كتيبة بالدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر، إنه في 28 نوفمبر 1967، كان ضمن أول كتيبة صواريخ تتواجد على الجبهة، ولكنها لم تكن كافية لردع العدو في ذلك الوقت، وبعد حرب 1967، بدأ كل جانب في تجهيز نفسه جيدًا لما هو قادم، ولكن تطور الجيش المصري بعد ذلك بصعوبة ليست هينة.

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اللواء أيمن حب الدين: حرب 1973 تمت بالسلاح الدفاعي ضد الهجومي لإسرائيل

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اللواء أيمن حب الدين: الاتحاد السوفيتي كان يتعمد منح مصر أسلحة قديمة

 

وأضاف "حب الدين" خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه في 8 مارس 1969 قام الجيش المصري بهجوم مدفعي على العدو في المنطقة الشرقية، وأحدثت به خسائر بالغة، وفي 10 مارس، اقتحمت مجموعة "139 صاعقة" الموقع الذي ضرب هذه القصفة الشديدة، وقضت عليه تمامًا، انتقامًا للشهيد عبد المنعم رياض، وهذه أبرز العمليات الناجحة التي نفذها الجيش المصري في 69.

 

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الاتحاد السوفيتي الإعلامي محمد الباز إكسترا نيوز الجيش المصري الدفاع الجوي القوات المسلحة برنامج الشاهد حرب 1967 حرب 1973

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