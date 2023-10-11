الخطوط الجوية الأمريكية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى 4 ديسمبر

أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إلغاء رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 4 ديسمبر المقبل، وذلك نتيجة لتصاعد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، جاء ذلك بعد أن كانت الخطوط الأمريكية تشغل رحلات جوية من مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك إلى مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب.

وأضافت الخطوط الجوية الأمريكية في بيان: "سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لنا لتقديم المساعدة لأولئك الذين يتطلعون إلى مغادرة تل أبيب مع بقاء السلامة والأمن على رأس أولوياتنا".

ولفتت إلى أنها وسعت أيضًا تنبيه السفر الخاص بها لتوفير مرونة إضافية للعملاء الذين تأثرت خطط سفرهم بهذا التعديل.

وفي يوم الاثنين، قالت شركة دلتا إيرلاينز، التي تسير رحلات جوية إلى إسرائيل من أتلانتا وجون كينيدي وبوسطن، إنها ألغت رحلاتها لبقية شهر أكتوبر.

وقالت وزارة الخارجية في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنها تشجع شركات الطيران “على النظر في استئناف السفر من وإلى إسرائيل”.