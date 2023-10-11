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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. مليون دولار في 3 أسابيع .. إيرادات فوي فوي فوي بالسعودية

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

فى عيد ميلاده الـ 62 .. مشوار الهضبة عمرو دياب من الشرقية لـ العالمية

يحتفل اليوم الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 62 ، المتصدر على القمة منذ 40 عامًا ويلقبه جمهوره بالهضبة فهو من مواليد11 أكتوبر 1961،ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة عمرو دياب..

نشأة عمرو دياب

ولد عمرو دياب  في مدينة بورسعيد بمحافظة بورسعيد.

وكان يعمل والده كرئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن في شركة قناة السويس.

 

وبعد حرب عام 1967، اضطرت السلطات المصرية إلى إخلاء سُكان محافظات القناة، فعادت عائلة عمرو دياب إلى قرية سنهوت بالشرقية حيث كانتتقيم عائلة والده.

آخر قطعة فنية.. حذف ألبوم مروان بابلو بعد دقائق من طرحه

طرح مغنى الراب مروان بابلو  ألبوما غنائيا جديدا يحمل عنوان" اخر قطعة فنية" على اليوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة ، وتم حذف الألبوم بعد دقائق من طرحه دون الكشف عن السبب.

ويتكون الألبوم من 12 تراك ومن المقرر طرحه قريبا عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية.

وكان قد أثار مطرب الراب مروان بابلو، حالة كبيرة من الجدل في أحدث حفلاته الغنائية التي أحياها في قاعة المنارة، حيث ظهر أمام جمهوره، مرتديًا حجاب رأس أسود اللون. 

مليون دولار في 3 أسابيع .. إيرادات فوي فوي فوي بالسعودية

حقق فيلم “ڤوى ڤوى ڤوى" بطولة الفنان محمد فراج إيرادات وصلت لـ ميلون دولار منذ طرحه فى دور العرض السعودية.

وأصدرت الشركة المنتجة لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! بيانا بمناسبة ترشحه لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي.
وجاء في بيان الشركة:" إنه بهذه المناسبة فإن شركة فيلم كلينك تؤكد على تقديرها الكامل للكاتب الصحفي محمود شوقي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، وصاحب التحقيقات الصحفية الشهيرة حول هروب عدد من الشباب المبصرين إلي أوروبا بأوراق لاعبين مكفوفين، والتي نجح من خلالها في تسليط الضوء على قضية نصب كبرى، وتسهيل الهجرة غير الشرعية".

 

 

 

 

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