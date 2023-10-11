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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة برفقة عصام السقا في أحدث ظهور لهما.. شاهد

زينه وعصام السقا
زينه وعصام السقا

شاركت الفنانة زينه متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".
 

وظهرت زينه في الصور برفقة الفنان عصام السقا مما نال اعجاب الجمهور

وعلقت علي الصوره :"كركرة".

زينة لـ صدى البلد: أنا مش مغرورة 

وكانت الفنانة زينة قد كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها دائما غير راضية عن أدائها،وتترك الحكم للجمهور.

 

أوضحت زينة في تصريحات لموقع صدى البلد:" أنا محتاجة أقدم عمل يكون علامة في مشواري، وأنا دايما طول الوقتمش راضية عن نفسي وعن تمثيلي، وعاوزه الناس تقول رأيها.. أنا ولا مجنونة ولا مغرورة.. بس بحاول أجتهد".


 

وقالت زينة، إنها تقدم شخصية قمر في فيلم الإسكندراني، وهي ست مصرية تكافح وتتورط في علاقة عاطفية وصراع بيناتنين محبين عليها، ولكنها "أشقى بنت ممكن حد يشوفها في حياته”. 

الفنان عصام السقا فيديوهات إنستجرام فيلم الاسكندرانى

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