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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنبؤا بالحياة في 2023| ماذا توقعت تلميذات الابتدائية بلندن منذ 100عام.. ستندهش!

تنبؤا بالحياة في
تنبؤا بالحياة في 2023| ماذا توقعت تلميذات لندن منذ 100عام؟

لقد تغير العالم كثيرًا منذ عام 1923 مع حدوث انهيار كبير في المعايير القديمة، ولكن ماذا لو تمكنت مجموعة من تلميذات المدارس قبل 100 عام من التنبؤ بدقة بهذا الأمر!

إن التنبؤات التي أطلقتها طالبات المدارس في لندن عام 1923 حول الشكل الذي ستكون عليه الحياة بعد 100 عام، مثيرة للإعجاب بقدر ما هي مخيفة.

قصاصة صحيفة قديمة

شارك شخص على موقع التواصل الاجتماعي (X) قصاصة صحيفة قديمة تُظهِر آراء الفتيات من مدرسة وود جرين الابتدائية في لندن عام 1923 بتوقعاتهم للحياة بعد 100 عام. 

وهذا من بين الأشياء التي توقعونها:

"سوف تلعب ربات البيوت التنس بينما يبقى الرجال في المنزل مع الأطفال".

"لن يزعج المعلمون الأطفال (البليدين) لأن كل طفل سيعرف الحروف الأبجدية ويستطيع العد حتى ثلاثين أو حتى مائة".

"سوف تصبح الإناث ذكورية قدر الإمكان."

نبوءات حقيقية

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، من السهل العثور على بعض الحقيقة في النبوءات المختلفة لتلميذات الابتدائية بلندن. ففي غضون المائة عام التي تلت نشر هذه القصاصة، تآكلت المعايير والهويات الجنسانية القديمة ــ إلى حد ما ــ مع تراجع التركيز الآن على ذهاب الرجال إلى العمل ورعاية النساء لأطفالهن في المنزل. 

كما تحسن مستوى التعليم كثيرًا عن ذي قبل، هذا إلى جانب انصراف الكثير من النساء بالفعل عن ارتداء الملابس الأنثوية في كثير من الأحيان. 

سارع المتابعين إلى التعليق على دقة التنبؤ بالتغييرات التي حدثت خلال المائة عام منذ ذلك الحين. فقال أحد الأشخاص: "إنهم بعض الأطفال الأذكياء".

وقال آخر: "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها واحدة من تلك التنبؤات المائة عام في المستقبل والتي كانت صحيحة ولو إلى حد ما". 

قصاصة صحيفة قديمة الحياة بعد 100 عام مدرسة وود جرين الابتدائية لندن التنبوؤ بالحياة في 2023

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