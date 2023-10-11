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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحف الإماراتية اليوم.. غزة تحت قصف إسرائيلي عنيف.. هبوط أول طائرة أمريكية محملة بالذخيرة في تل أبيب.. وزلزال جديد يهز أفغانستان

صحف الإمارات
صحف الإمارات
  • قصف إسرائيلي على غزة وهبوط أول طائرة أمريكية محملة بالذخيرة في إسرائيل
  • مناورات مشتركة بين سيؤول وواشنطن وطوكيو لتنفيذ الحظر البحري
  • زيلينسكي يجري محادثات في رومانيا لنقل الحبوب الأوكرانية
  • زلزال قوته 6.3 درجات يهز أفغانستان
  • بن زايد يأمر بمساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين
  • السويد والدنمارك تعلقان مؤقتاً مساعداتهما للأراضي الفلسطينية
     

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني السبت الماضي.

وذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمر، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون.

ونقلت الصحيفة ذاتها، أن قطاع غزة لا يزال يتعرض لأعنف قصف جوي منذ شنت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” السبت الماضي، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على تخوم غزة، لكن بعض المناطق في غلاف غزة شهدت اشتباكات، فيما تجاوز عدد القتلى الثلاثة آلاف في الجانبين، وبينهم جنود ومقاتلون فلسطينيون.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة "الخليج"، أنه من المقرر أن يفتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء الدورة العادية الثالثة والأخيرة لمجلس الأمة التاسع عشر بشقيه البرلمان و"الأعيان".

أما صحيفة “الاتحاد” فقالت إن ملايين اليمنيين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة، بسبب نقص التمويل الذي يحصل عليه برنامج الغذاء العالمي لدعم اليمنيين في مواجهة سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود وتأمين سبل العيش.

وذكر تقرير لبرنامج الغذاء العالمي أن 4,4 مليون يمني سيتأثرون اعتباراً من الربع الأخير من العام الحالي بسبب نقص المساعدات.

عالميًا، ذكرت صحيفة “الخليج”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أن أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية هبطت في إسرائيل، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترسل إمدادات جديدة من الدفاعات الجوية والذخائر وغيرها من المساعدات الأمنية.

ومن صحيفة “البيان”، أعلنت السويد والدنمارك الثلاثاء أنهما ستوقفان مؤقتا تدفق المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، في أعقاب هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية من قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة ذاتها أن زلزالًا بقوة 6.3 درجات ضرب صباح اليوم الأربعاء غرب أفغانستان حيث أوقع زلزال بنفس القوة الأسبوع الماضي أكثر من ألفي قتيل، بحسب ما أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ الزلزال وقع قرابة الساعة 05,10 (00,40 ت غ) على عمق ضحل، مشيرة إلى أنّ مركزه يبعد حوالي 29 كيلومتراً شمال مدينة هرات.

ومن صحيفة “الاتحاد”، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى رومانيا، أمس، في زيارة هي الأولى للبلاد منذ بدء الأزمة الأوكرانية.

وأجرى زيلينسكي محادثات مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس حول الوضع الأمني خصوصاً في منطقة البحر الأسود وتوسيع التعاون الاقتصادي لنقل الحبوب الأوكرانية.

أما صحيفة “الإمارات اليوم”، فقالت إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أجرت مناورات ثلاثية لتنفيذ الحظر البحري في المياه الواقعة جنوب شبه الجزيرة الكورية هذا الأسبوع، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، حسبما أفادت البحرية الكورية الجنوبية أمس.

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