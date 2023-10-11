صحيفة عبرية عن خطاب الرئيس الأمريكي: بايدن صهيوني وصديق لإسرائيل

علقت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، على خطاب الدعم القوي والمؤثر الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.

وألقى بايدن، خطاب دعم غير مسبوق لإسرائيل، الليلة الماضية، وقال فيه: "نحن نقف إلى جانب إسرائيل"، وشدد على الدعم الذي ستقدمه إدارته لها في عدوانها المتواصل ضد قطاع غزة.

وقال القنصل العام السابق لإسرائيل في لوس أنجلوس، ييكي ديان: "لم نسمع مثل هذه الأشياء، أقوى خطاب أستطيع أن أتذكره لرئيس أمريكي على الإطلاق، وهو دعم غير مسبوق".

وأضاف ديان، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية: بايدن ليس صديقا عظيما لإسرائيل فحسب، بل هو صهيوني. إنه حقا إحدى الفرص الأخيرة لتعزيز العلاقة مع الحزب الديمقراطي وهو متواجد في أوقات الحاجة".

وعن إرسال حاملة الطائرات قال ديان إنها رسالة مفادها: إن هذا الصراع لا يمكن أن يكون إقليميا، لأنه إذا كان كذلك فإن الولايات المتحدة ستكون موجودة أيضا".

وتابع "حتى في الكونغرس الأميركي، المنقسم للغاية ولا يستطيع الاتفاق على أي شيء، نرى الأميركيين متفقين على دعم إسرائيل".

