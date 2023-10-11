الشهابي: نثق في قدرة الرئيس السيسي وقواتنا المسلحة على حماية أمننا القومي

أشاد حزب الجيل الديمقراطي فى بيان، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها للشعب المصري، أمس، حول التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية والاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن «البيان»، تأكيدات الرئيس أن "أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف".

وأشار حزب الجيل فى بيانه، إلى ثقته الكاملة وثقة الشعب المصرى المطلقة فى قدرة الرئيس السيسى وقواتنا المسلحة على حماية أمننا القومي وأنه لا تهاون ولا تفريط فى ذلك.

ورحب حزب الجيل بالمجهودات التى بذلتها الدولة المصرية لحماية الشعب الفلسطيني، منوها بالاتصالات التى أجراها الرئيس بنفسه مع رؤساء دول العالم؛ لوقف المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين.

وأشار بيان حزب الجيل إلى ما جرى فى الأيام الأربعة الأخيرة، موضحا أنها أكدت دور مصر القيادي والمحوري في محيطها العربى.

ونوه حزب الجيل بأن الدور المصري هو دور مقدر من القادة العرب والأجانب على السواء، مشيرا إلى حجم الاتصالات الهاتفية التى أجراها قادة الدول الغربية ورؤساء المنظمات الدولية بالرئيس السيسي، مستمعين لوجهة نظره، ومطالبين ببذل جهوده لإيقاف الحرب الدائرة والتصعيد الحالي الخطير وتداعياته التى تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وحيا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، تأكيد الرئيس السيسي في تصريحاته، على أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني.

كما أشاد «الشهابي» بتأكيد الرئيس السيسى بأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية أعرب ناجى الشهابي عن تقديره الكبير الرئيس السيسي وإعجابه بكل تصريحاته التي أكد فى نهايتها أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.