26 محطة من الخصوص للمعادي الجديدة.. النقل توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ الخط السادس للمترو

شهد الفريق مهندس وزير النقل والسفير الفرنسي بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس للمترو، بين الهيئة القومية للأنفاق، واتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية (إيجيس ريل- سيتك) بقيادة شركة إيجيس ريل الفرنسية.

وقع المذكرة من جانب الهيئة القومية للأنفاق، الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن جانب الشركة الفرنسية، محمد بن مسعود، ممثلاً عن شركة “إيجيس ريل”، وماتيو أوجيرو ممثلاً عن شركة سيتك.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالسفير الفرنسي بالقاهرة، مارك باريتيـ اليوم، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وأشار وزير النقل الى أن تمويل هذه المرحلة من الدراسات، يأتي ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية ووزارة النقل المصرية والمتضمن قيام الخزانة الفرنسية بتمويل هذه الدراسة بمنحة بقيمة 8 ملايين يورو، إضافة إلى أن التعاون في هذه المرحلة يأتي فى إطار دعم ‏العلاقات ‏ بين البلدين التى تقوم على روابط تاريخية عميقة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة.

وأضاف أن توقيع هذه المذكرة لتنفيذ المرحلة الثانية من دراسة الخط السادس ومدتها 18 شهرا، تأتى كاستمرارية للمرحلة الأولى من الدراسة وذلك لإعداد الدراسات التفصيلية والتصميم المبدئي ومتطلبات المشروع والمواصفات الفنية ومستندات الطرح للمشروع وتقييم عروض المقاولين ، وإنهاء التعاقد لكل من الأعمال المدنية وأعمال الأنظمة والسكة والوحدات المتحركة كما سيقوم الاستشاري بإعداد وتجميع المستندات، والتي ستكون مطلوبة للاتفاق بين الحكومتين لاستراتيجية تمويل المشروع.

كما أكد الوزير أن تنفيذ الخط السادس للمترو يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة والذي يمتد في مسارموازي للخط الأول "العمود الفقري" ‏للشبكة؛ لتخفيف العبء عنه، وتسهيل حركة تنقل المواطنين حيث يمتد من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائري حتى المعادي الجديدة بطول 34 كم، ويشتمل على 26 محطة/ ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة الدمرداش، ومع الخط الثالث في محطة العباسية، ومع الخط الرابع في محطة مجرى العيون، ومن المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم (عدد 3 محطات) من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.

وفي بداية اللقاء أشاد الوزير بالتعاون الإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات السكك الحديدية و مترو الانفاق، وكذلك التعاون بين الوزارة وعدد من الشركات الفرنسية لتنفيذ مشروعات عملاقة في مصر، مثل التعاون القائم مع شركة فينسي الفرنسية في إنشاء الخط الثالث للمترو، وكذلك التعاون المخطط مع الستوم الفرنسية لأنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة (وحدات متحركة- أنظمة كهروميكانيكية "إشارات/ اتصالات/ قوى كهربائية/ نظم تحكم")، والمخطط توقيع العقد الخاص به في مؤتمر TRANSMEA2023 خلال نوفمبر المقبل.

وأشار الوزير، إلى أن هذ العقد يعتبر أحد أهم العقود بين الجانبين، وخطوة عملاقة في مجال التعاون المشترك في قطاع النقل.

وأشاد الوزير، بالتعاون القائم بين وزارة النقل والشركات الفرنسية، في مجال إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل، مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وشركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية.

وأكد أن هذا التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل، يجسد العلاقات القوية بين مصر وفرنسا وشعبيهما، ورئيسيهما، عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون.

ومن جهته، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة التي وصفها بانه عمل هندسي يدعو للإبهار.

ووجه السفير الفرنسي، الشكر، لوزير النقل، على التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل، مؤكدا أن هناك شراكة استراتيجية قوية بين مصر وفرنسا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون، خاصة وأن مجال النقل يعتبر عنصرا رئيسا ومهما في هذه الشراكة.

وأعرب عن فخر الجانب الفرنسي بهذا التعاون مع الجانب المصري، وبمشاركة فرنسا في تطور وازدهار البنية التحتية والنقل في مصر.

واستعرض الجانبان تقدم الاعمال في عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها مثل مشروع توريد 55 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول للمترو، والذي يدخل ضمن خارطة الطريق المشتركة لمشروعات مترو الانفاق بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، حيث تم اعتماد الألوان للشكل الداخلي والخارجي للقطارات، ومراجعة التصميمات المبدئية للأنظمة ومعدات القطارات، وجارٍ حاليا عقد اجتماعات للمختصين من الجانبين؛ لمناقشة التصميمات التفصيلية، تمهيدا لبدء أعمال الاختبارات الأولية لأجزاء القطارات بالمصنع.

كما تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة بمشروعي كهربة خط سكة حديد وتحويله إلى مترو، وإعادة تأهيل ترام الرمل، حيث تسهم الوكالة الفرنسية بجزء من تمويل المشروعين.