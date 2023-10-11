تعليق الرحلات وسقوط مصابين.. شاهد| حريق كبير في مطار بالعاصمة البريطانية

أعلن مطار لوتون في العاصمة البريطانية لندن تعليق كافة الرحلات الجوية بعد حريق كبير تسبب في انهيار جزئي في أحد مرائبه، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية إلى أنه قد تم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان.

وقالت إدارة المطار الواقع شمال العاصمة البريطانية، والذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها إن "سلامة ركابنا وموظفينا تظل أولويتنا الرئيسية، وبالتالي فقد قررنا تعليق كل الرحلات الجوية حتى الساعة 12 من ظهر الأربعاء".

وأوضح المطار على منصة وسائل التواصل الاجتماعي X أنه "تم إدخال خمسة أشخاص، رجال الإطفاء ومسؤول شركة الطيران، إلى المستشفيات لاستنشاق الدخان. كما خضع شخص سادس في مكان الحادث".

وأظهر الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مواقع وسائل الإعلام البريطانية أن مركبات الشرطة وإدارة الإطفاء تجمعت خارج مكان وقوف السيارات متعدد الطوابق، حيث التهمته النيران.



وانهار جزئيا هيكل مواقف السيارات المبني حديثا للمبنى رقم 2 بعد أن بدأ الحريق حوالي الساعة 9 مساء الثلاثاء.

وطلبت سلطات المطار من الركاب البقاء بعيدا لأن الوصول إلى المنطقة مقيد.

ولا تزال الشرطة ورجال الإطفاء والإنقاذ في مكان الحادث، شرق إنجلترا.

ويقع مطار لوتون على بعد حوالي 35 ميلا (56 كيلومترا) شمال وسط لندن وهو واحد من العديد من المطارات الدولية التي تخدم المدينة.