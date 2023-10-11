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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك: النادي تجاهلني.. ومفيش حد من زمايلي وقف جنبي

صدى البلد

قال يوسف حسن لاعب فريق الزمالك، أنه لا يوجد أي شخص سأل عنه في الزمالك، ولم يقف بجواره أى شخص بعد الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الماضية.

وأضاف حسن، خلال تصريحات لبرنامج "بلس 90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "أعاني من الإصابة منذ 5 أشهر، ولا يوجد أي شخص وقف بجواري، وفى النهاية يقال إنها إصابة مزمنة، وهذا غير صحيح".

وأوضح يوسف حسن: "أنا كنت شاركت مع فيريرا أمام المقاولون وتعرضت للإصابة ثم تم علاجي وذهبت للانضمام للمنتخب، ومن هنا تجددت الإصابة، وبعد تجدد الإصابة؛ كان لا بد من إجراء عملية، ولكن لم يحدث ،ذلك وتحدثت مع مسؤولي النادي بالكامل، ولا أحد يجيب".

واستطرد لاعب الزمالك: "في النهاية، قيل لي، نادي الزمالك ليس به أي أموال من أجل إجراء جراحة، والأزمة أيضًا أنني لم أتقاض أي مستحقات مالية خلال الـ5 أشهر الأخيرة لي في نادي الزمالك، وكأن لا وجود لي مع الفريق".

واختتم تصريحاته: "خلال الفترة الأخيرة تواصل معي هشام نصر، المرشح لعضوية مجلس إداة الزمالك، وبالفعل ذهبت معه إلى طبيب،  ووعدني بالوقوف إلى جواري، وبالنسبة للاعبي نادي الزمالك، لم يقف أحد بجواري".

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