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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: مقاتلو المقاومة وصلوا ليلا إلى عسقلان دون أن يكشفهم الجيش

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وصلوا، الليلة الماضية، إلى مدينة عسقلان المحتلة، جنوبي فلسطين، عبر البحر، دون أن ترصدهم أجهزة المراقبة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أكد الناطق باسم جيش الاحتلال، اندلاع اشتباكات مسلحة، أمس، مع 18 من عناصر المقـاومة، خلال معارك في مستوطنات غلاف غزة.

وكان جيش الاحتلال قد زعم بأنه سيطر على مستوطنات في غلاف غزة، بعد اقتحامها من قبل مئات المقاتلين من "كتائب القسام" السبت الماضي، في معركة أطلق عليها اسم “طوفان الأقصى”.

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