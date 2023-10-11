رئيس اتحاد الرماية: تنظيم 11 بطولة دولية في مصر أكسبنا خبرة كبيرة جدا

قال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، إن مصر لها صيت كبير فى تنظيم البطولات، مشيرا إلى أنه على مدار 3 سنوات تم تنظيم 11 بطولة دولية، وبالتالي تم اكتساب خبرة كبيرة جدا لكيفية استضافة ضيوف معهم أسلحة وذخائر ومعدات.

وأضاف اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”: “ كان هناك نجاح كبير لنا فى بطولة إفريقيا للرماية 2023، ومصر لديها أكبر وأفضل وأحدث ميدان على مستوى العالم، وهذا كان فخر لنا أمام كل الدول الموجودة، بمشاهدة قارة إفريقيا تحت قيادة مصر ولديها هذا الميدان”.

وأشار اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، إلى أن مصر حصلت على 38 ميدالية في البطولة، لافتا إلى أن جميع المسابقات شاركنا فيها، ولديها جزأين، الأول: المقاعد وكانوا عبارة عن 11 راميا، وباقي الميداليات كانت عبارة عن فرق”.