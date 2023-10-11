تأجيل دعوى وقف قرار الاعتراف بطائفة الروم الأرثوذكس لدول شرق آسيا

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من إسحاق إبراهيم إسحاق، بشأن وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئاسة طائفة الروم الأرثوذكس الكائنة بالقاهرة عن الاعتراف بأبناء طائفة الروم الأرثوذكس لدول شرق آسيا والسماح بممارسة حقوقهم الدينية التي كفلها الدستور المصري، لجلسة 2023/12/1 للاطلاع والرد.



حملت الدعوى رقم 76/64420.



وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مينا توفيق قلادة، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية المستقيمة الشخصية الاعتبارية رغم تحقق كافة مقوماتها المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور، وذلك لسابقة الفصل فيها.

