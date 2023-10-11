محلل فلسطيني لـ صدى البلد: الحرب مع الاحتلال ستطول.. ونهايتها في حالة واحدة

قال الكاتب والمحلل الفلسطيني محمد البريم، إن الحرب مع الاحتلال ستطول، وستستغرق وقتا لكي تلملم إسرائيل ما حل بها من قتلى وأسرى ومفقودين.

وأضاف البريم في تصريحات حصرية لموقع صدي البلد الإخباري اليوم الأربعاء أن “ما حصل لإسرائيل في 7 أكتوبر 2023، لا مثيل له في التاريخ"، مضيفًا: “وسيكون له الكثير لاحقا.. وتذكروا كلامي هذا”.

وأوضح البريم وهو يتحدث لـ موقع صدي البلد الإخباري من داخل قطاع غزة، أنه “ربما تنجح الجهود المصرية في هدنة إنسانية خلال الأيام المقبلة، لكن أمد الحرب ربما تأخذ شهورًا؛ وذلك لأن هذه الحرب مختلفة عن سابقاتها، بحكم أن المقاومة الفلسطينية نقلت المعركة إلى داخل الأراضي المحتلة عام 48”.

وشدد المحلل الفلسطيني، على أنه “من وجهة نظري وتحليلي الشخصي، بنهاية الأمر، سيكون هناك تدخل دولي لوقف هذه الحرب التي تكبدت بها إسرائيل خسائر لم تحصل منذ عام 1967".