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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير علاقات دولية: المقاومة الفلسطينية تجرأت وأصبح لديها أنياب تؤلم الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور  حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، أن المقاومة الفلسطينية تجرأت وأصبح لها أنياب تؤلم الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن المقاومة أصبح لها أيضًا علاقات إقليمية.

فيما قال “فارس” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، اليوم الأربعاء، إن التصعيد الكبير الذي حدث مؤخرًا بين إسرائيل وفلسطين سيحول المشهد من صراع داخلي إلى حرب إقليمية، وفي هذه الحالة الإدارة الأمريكية تلوح أيضًا للتدخل في حالة تهديد أمن إسرائيل؛ وبالتالي من الممكن أن تتحول المنطقة العربية بشكل عام إلى منطقة صراع إقليمي ودولي.

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خبير علاقات دولية: مصر لها استراتيجية واضحة في التعامل مع قضايا المنطقة العربية

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وأضاف حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، أن موقف الإدارة الأمريكية وتحيزها للجانب الإسرائيلي؛ جعل الجانب الفلسطيني يفقد الثقة بها كراعية سلام في الشرق الأوسط. لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية أرسلت مساعدات طارئة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، مؤكدًا أن تغذية الصراع ليس في مصلحة أحد.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية حذرت الجانب الإسرائيلي أكثر مرة، من أن استمرار السياسة أحادية الجانب؛ سيؤدي إلى ما نحن فيه الآن، مؤكدًا أن  مصر لها استراتيجية واضحة في التعامل مع قضايا المنطقة العربية، وهي دائمًا تؤمن بالسلام.

المقاومة الفلسطينية إسرائيل فلسطين توك شو صدى البلد

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