عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية العمل بالإسكندرية تنظم تدريبا للشباب على مهنة التبريد والتكييف

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية زيارة ميدانية لـ 18 متدربا من الشباب على مهنة التبريد والتكييف ، فى مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ، وذلك للشركة المصرية للخدمات الزراعية Egco ، فى إطار جهود المديرية لتكثيف التدريب العملي للمتدربين فى الدورات التي توفرها للشباب لدعمهم بالمهارات على ارض الواقع بمواقع العمل المختلفة ، وتطبيق الجوانب النظرية التي تتضمنها البرامج المقدمة فى إطار من التعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع المتخصصة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل من اجل التشغيل ، وتشجيعهم للإقبال على العمل الحر وتوعيتهم بثقافته ، وتعزيز التعاون مع منشآت القطاع الخاص والاستفادة من خبراتها فى مجالات عملها لإكساب الشباب المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعهم الخاص.

وأوضح وكيل المديرية المهندس محمد كمال، أنه توجه في زيارة ميدانية للشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارية ومقرها بالكيلو 53 الصحراوي يرافقه المتدربين من شباب قسم التبريد والتكييف بمركز التدريب المهني التابع للمديرية، وكان في استقباله مسئولي الشركة الذين قدموا الترحيب بالمتدربين، وأشادوا بدور وجهود الوزارة  فى تأهيل الشباب وتجهيزهم لدخول سوق العمل.

كما تم خلال الزيارة متابعة كافة اقسام الشركة وشرح كافة مراحل التبريد من خلال مسؤول التدريب العملي ، مؤكداً انه تم التنسيق مع الشركة لتعيين الشباب المتميزين فى التدريب ممن يجتازون الاختبارات النهائية بنجاح فى أقسام الشركة ، فى إطار تنفيذ سياسة الوزارة للتدريب من اجل التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما عُقد لقاء مع المتدربين للوقوف على مدى استيعابهم التدريب الذي تلقوه ومقترحاتهم ورؤيتهم واحتياجاتهم لوضع تصور لتطوير العملية التدريبية، وكذلك مناقشة مدى استعدادهم لبدء مشروعات صغيرة بتمويل ودعم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية.

b522a8ef-5b53-4d06-9620-1c2f92c3bc79
b522a8ef-5b53-4d06-9620-1c2f92c3bc79
dd8283d8-0f54-451f-ae65-724ea7d1de06
dd8283d8-0f54-451f-ae65-724ea7d1de06
cf08b06e-f066-4e97-ae85-1ab9a1d3548e
cf08b06e-f066-4e97-ae85-1ab9a1d3548e
c80211c2-b5ab-438e-8870-800f2ac648e9
c80211c2-b5ab-438e-8870-800f2ac648e9
cf08b06e-f066-4e97-ae85-1ab9a1d3548e
cf08b06e-f066-4e97-ae85-1ab9a1d3548e
b8bbf4bc-0b27-4407-9acf-936fa67e57e8
b8bbf4bc-0b27-4407-9acf-936fa67e57e8
ebd00773-4330-4a5b-99ac-e6661cf95770
ebd00773-4330-4a5b-99ac-e6661cf95770
c80211c2-b5ab-438e-8870-800f2ac648e9
c80211c2-b5ab-438e-8870-800f2ac648e9
06d552d5-fb57-44a0-b21f-dbb39e0662a4
06d552d5-fb57-44a0-b21f-dbb39e0662a4
24f9eec0-d7ac-49fd-a4ad-7e1c24637e8f
24f9eec0-d7ac-49fd-a4ad-7e1c24637e8f

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

وصلت لإلغاء الصداقة| عضوية حسين لبيب تشعل أزمة في انتخابات الزمالك

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

بفرمان كولر.. سيف زاهر يكشف صفقة الأهلي الجديدة في يناير

معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة العاصفة الشمسية وانقطاع الإنترنت بالعالم |فيديو

ترشيحاتنا

دعاء صلاة الظهر .. يجبر الله به خاطرك وينصرك في حياتك

الصحة الفلسطينية: نفاد جميع أسرّة المستشفيات.. والأدوية والأدوات الطبية ستنتهي قريبا

مصطفى بكري يكشف سيناريو خطير للاحتلال ضد مصر.. تفاصيل

للطلاب الجدد بالجامعات.. أنشطة طلابية هامة يمكنك المشاركة بها

قتلى وجرحى بالجملة في صفوف الاحتلال.. حزب الله يعلن مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي

مصر تحذر إسرائيل من عواقب سياسة العقاب الجماعي والتجويع في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهذه المناطق| ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة لن يتحمله البشر.. فما موقف مصر؟

طومان باي.. أحبه المصريون وشنقه السلطان العثماني على باب زويلة

هدية من تركى آل الشيخ لـ تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

فيديو

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ