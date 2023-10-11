مديرية العمل بالإسكندرية تنظم تدريبا للشباب على مهنة التبريد والتكييف

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية زيارة ميدانية لـ 18 متدربا من الشباب على مهنة التبريد والتكييف ، فى مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ، وذلك للشركة المصرية للخدمات الزراعية Egco ، فى إطار جهود المديرية لتكثيف التدريب العملي للمتدربين فى الدورات التي توفرها للشباب لدعمهم بالمهارات على ارض الواقع بمواقع العمل المختلفة ، وتطبيق الجوانب النظرية التي تتضمنها البرامج المقدمة فى إطار من التعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع المتخصصة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل من اجل التشغيل ، وتشجيعهم للإقبال على العمل الحر وتوعيتهم بثقافته ، وتعزيز التعاون مع منشآت القطاع الخاص والاستفادة من خبراتها فى مجالات عملها لإكساب الشباب المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعهم الخاص.

وأوضح وكيل المديرية المهندس محمد كمال، أنه توجه في زيارة ميدانية للشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارية ومقرها بالكيلو 53 الصحراوي يرافقه المتدربين من شباب قسم التبريد والتكييف بمركز التدريب المهني التابع للمديرية، وكان في استقباله مسئولي الشركة الذين قدموا الترحيب بالمتدربين، وأشادوا بدور وجهود الوزارة فى تأهيل الشباب وتجهيزهم لدخول سوق العمل.

كما تم خلال الزيارة متابعة كافة اقسام الشركة وشرح كافة مراحل التبريد من خلال مسؤول التدريب العملي ، مؤكداً انه تم التنسيق مع الشركة لتعيين الشباب المتميزين فى التدريب ممن يجتازون الاختبارات النهائية بنجاح فى أقسام الشركة ، فى إطار تنفيذ سياسة الوزارة للتدريب من اجل التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما عُقد لقاء مع المتدربين للوقوف على مدى استيعابهم التدريب الذي تلقوه ومقترحاتهم ورؤيتهم واحتياجاتهم لوضع تصور لتطوير العملية التدريبية، وكذلك مناقشة مدى استعدادهم لبدء مشروعات صغيرة بتمويل ودعم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية.

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