تحويلة مرورية.. بيان مهم لقائدي المركبات ومرتادي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، بيانا إعلاميا بشأن إجراء تحويله مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور ، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا من يوم الجمعة الموافق 13 / 10 / 1023 حتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم ، وذلك لنهو تركيب الجزء المتبقي والآخير من كوبري مزلقان أبو حمص الجديد ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية( 9كباري سيارات وكوبري للمشاه ) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

وأشار البيان ، إلى أن التحويلة المؤقتة بالطريق ستشمل تغيير مسار المركبات من نطاق الاعمال بالكيلو 173.5 – إلى مدخل مدينة أبوحمص (القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية ) وتحويل القادم من الإسكندرية الى القاهرة الى مدخل قرية ديسونس الحلفايه والخروج من مخرج مدينة أبوحمص والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي وذلك للسيارات الملاكي والأجرة .

وفيما يتعلق بسيارات النقل الثقيل فيتم منع النقل الثقيل وتحويله للطريق الدولي الساحلي من بداية كوبري التقاطع الدولي الحر والقادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة يتم تحويل سيارات النقل الثقيل الى محور الليثي بدمنهور لاستكمال رحلته بطريق المحمودية ومنعه من المرور في اتجاه أبوحمص نطاق الأعمال.