عمل المنوفية تطلق "مبادرة حقك مسؤوليتنا" للكشف الطبي على عمال المصانع

أطلقت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، "مبادرة حقك مسؤوليتنا" ، للكشف على العاملين والعاملات بمصانع المنطقة الصناعية بالسادات، للكشف عن سرطان الثدى والأمراض المزمنة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية.

وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة برئاسة شيرين عبد الحي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة،من خلال تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية و الكشف على الأمراض المزمنة واسفر الكشف عن اشتباه بعض الحالات وتم عمل الإجراءات اللازمة نحوهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت، والحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون مع الاجهزة المعنية، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية، أن عدد الحالات التى تم الكشف عليها 100 حالة، منهم 55 رجال، و45 نساء، وأسفر الكشف عن مجموعة من النتائج منها 84 أمراض مزمنة، و51 وظائف كلي، و8 مرضى سكر.

كما تم الكشف على سرطان الثدي ل45 سيدة واسفر عن وجود بعض حالات إصابة بسرطان الثدى من السيدات بالفحص المبدئي وتم التعامل معهم.

وتم الكشف على الجميع ضغط وسكر واعتلال كلوي.

وأكد حرص المديرية علي تقديم الدعم للعمال والتوجيه والإرشاد والقوافل الطبية وتقديم الخدمات الحقيقة فى شتى المجالات وذلك لنشر الوعى بأهميه المرأة وحقوقها ومساندتها وتحقيق الرعاية الشاملة للمرأة فى شتى ميادين العمل وذلك من خلال ألية حقيقة على أرض الواقع.

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