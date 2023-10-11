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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية اقتصادية جديدة حيث شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات جديدة اليوم في مصر ، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالميا، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام من عيار 21 فهو الأكثر انتشارًا في مصر والمحبب لدى شريحة كبيرة عند شراء المشغولات .

شاهد الفيديو:

ويهتم قطاع كبير من المشترين بالتعرف على سعر الذهب من عيار 21، والذي يبدأ سعره اليوم من 2,270 جنيها بعد 2140 قبل أيام، بينما يظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير ، حيث وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023، بالبنوك المصرية .

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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