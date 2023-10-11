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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رأفت عباس: 1117 عارضا موجودون فى معرض تراثنا هذا العام

معرض تراثنا
معرض تراثنا

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن معرض تراثنا هذا العام بنسخته الخامسة يكون تحت رعاية رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه يؤكد استمرار الدولة بهذه النوعية من المشروعات.

وأضاف الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه يوجد عدد كبير من الحرفين الذين يمتهنون الصناعات الموجودة بالمعرض فى مختلف أنحاء الوطن.

وأوضح أنه يوجد بمعرض تراثنا هذا العام جناح خاص لتصدير صناعات الحرف، لافتا إلى أن الصناعات الحرفية لها فرص عديدة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هناك 1117 عارضا موجودين فى المعرض، 30% منهم لأول مرة يعرضون فى المعرض أو فى معارض أخرى.

الدكتور رأفت عباس جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات رعاية رئيس الجمهورية صناعات الحرف

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