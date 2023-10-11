الحركة التعاونية تؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية

أعلنت الحركة التعاونية المصرية تأييدها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، استكمالا لمسيرة التنمية واعتزازا بما تم من إنجازات في كافة مجالات العمل الوطني، والتي أعادت الدولة وثبتت أقدامها ورسخت دورها الريادي إقليميا وعالميا، ورفعت قدرات البنية التحتية اللازمة لتحقيق انطلاقها التنموي.

وأشارت الحركة - في بيان لها - إلى أنه تم إطلاق العديد من المشروعات في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والخدمات، وكلها تصب في تحقيق جودة حياة المصريين.

زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وحماية المستهلك

وتعهدت الحركة التعاونية بمواصلة جهودها في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وحماية المستهلك، بما يلبي احتياجات البلاد ويخفض أعباء الاستيراد ويزيد الصادرات.

وأعلنت الحركة التعاونية استعدادها للمشاركة الفعالة في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية من أجل مستقبل أفضل.

يشار إلى أن الحركة التعاونية تتكون من 12 ألف جمعية تعاونية تضم 18 مليون عضو، واتحاداتها المركزية (الزراعي - الاستهلاكي - الإسكاني - الإنتاجي - الثروة المائية - والاتحاد العام للتعاونيات بحجم أعمال 200 مليار جنيه سنويا).