90 ألف منتفع بالخدمات الطبية خلال مبادرة 100 يوم صحة بالبحر الأحمر

أعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حصيلة خدمات الحملة القومية 100 يوم صحة بعد ختام فعالياتها متضمنة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية و الوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال 100 يوم صحة بالمحافظة 90588 منتفع تشمل الخدمات الوقائية التطعيمات و خدمات صحة البيئة و الأغذية والمبادرات الصحة العامة و القوافل العلاجية و خدمات تنظيم الأسرة و الثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

واوضح انه تم تحقيق نسبة 449% من مستهدف مبادرة الإعتلال الكلوي و نسبة 221% من مستهدف مبادرة صحة المرأة و نسبة 122% من مستهدف مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس و نسبة 121% من مستهدف مبادرة صحة الأم والجنين وتحقيق نسبة 118% من مستهدف مبادرة علاج ضعف السمع بين الأطفال وحديثي الولادة

وأشار إلى أن إجمالي عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 36405 وعدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 75671.

وأضاف أن إجمالي عدد المترددين على القوافل العلاجية 14055 وقد إستفادوا بعدد 13856 تحليل متنوع و عدد المنشآت الغذائية التي تم المرور عليها 1145 منشأة وإجمالي عدد الندوات التي تم إلقاءها 2637 وقد إستفاد عدد 68834 منتفع من خدمات التوعية الميدانية.

وتابع العربي، أن عدد قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي تم إصدارها 2561 قرار بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وقال عدد العمليات التي تم إجراؤها ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار هو 304 عملية لمرضي جراحة المخ والأعصاب والمفاصل وجراحة الأورام وعمليات الرمد.

ودعا اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر جميع مواطنى المحافظة إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».