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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إبادة جماعية.. طلب خطير من وزير العدل الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم الأربعاء، إن ما يجري في قطاع غزة يهدد الأمن القومي العربي، وطلب موقفا موحدا من جامعة الدول العربية تجاه العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

وأضاف وزير العدل الفلسطيني في تصريحات صحفية: "نطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في غزة".

 

وأشار الشلالدة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة محرمة دوليا في قصف المدنيين بـ قطاع غزة، لافتا إلى أن قوات الاحتلال استخدمت قذائف الفسفور الأبيض وغيره من الأسلحة المحرمة الدولية يتطلب تدخل المحكمة الجنائية الدولية.

كما علق وزير العدل الفلسطيني على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير، قائلا إن الخطاب الأخير لـ بايدن كان محرض لـ إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم ضد المدنيين في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت حوالي 5000 صاروخ على الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء المواجهات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحصى حتى الآن 1000 جثة لمنفذي الهجمات في الأراضي الإسرائيلية ويبدو أنهم خططوا لاحتلال وليس لهجوم.

وفي وقت سابق، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تحارب على 3 جبهات، معترفًا بتلقيه خسائر كبيرة جدًا جراء عملية “طوفان الأقصى”.

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