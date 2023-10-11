قصة استشهاد مصريتين في غزة تحت القصف

كشف مواطنون من قطاع غزة استشهاد سيدتين مصريتين بعد القصف الإسرائيلي لمنزلهم في خان يونس جنوبًا، أعلنت الفلسطينية آلاء يونس أبو العمرين أن القوات الإسرائيلية قصفت منزلهم.





بدأ القصف علي المنزل في تمام الساعة الثالثة فجر أمس الإثنين، ما أدى لتهدم المنزل واستشهاد 8 من أفراد عائلتها بينهم أطفال وخالتها التي جاءت من مصر لأول مرة لزيارتهما.



هويدا خليل الدسوقي، وكانت في أول زيارة لها لقطاع غزة لرؤية شقيقتها وأولادها، وكان من المقرر أن تعود إلى مصر صباح الثلاثاء لكنها توفيت جراء القصف.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.