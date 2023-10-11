مشهد يعشقه الجميع.. إبنة محمد متولي تكشف أحب الأدوار إلى قلب والدها

قالت يمني متولي، إبنة الفنان محمد متولي، إن والدها كان يحب دوره فى “أرابيسك” ومسلسل “ليالي الحلمية”، وكل أعمال الأستاذ أسامة أنور عكاشة.

وأضافت يمني متولي، خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”: “الدور الذى كان قريب من قلبه جدا كان فيلم مطب صناعي، وهي جملة عليا الطلاق بالتلاتة.. والناس كانوا ينادوا يا حاج إسماعيل فى الشارع”.

وفي سياق متصل، كشفت وفاء محمد، زوجة الفنان محمد متولي، بداية مشواره الفني، قائلة: إن زوجها يعشق الفن منذ المرحلة الإعدادية، معقبة: “كان بيقولي أنه كان بيمثل وهو فى الشارع”.