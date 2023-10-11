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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.. وزير الدفاع الألماني يطمئن زيلينسكي

زيلينسكي قلق بشأن
زيلينسكي قلق بشأن الدعم الأمريكي لاسرائيل

استبعد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، أن يأتي قرار الولايات المتحدة بزيادة الدعم العسكري لإسرائيل، بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، على حساب أوكرانيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكر بيستوريوس، عقب اجتماع للجنة الدفاع بالبرلمان، أن برلين ستبذل "قصارى جهدها لضمان عدم انهيار الدعم لأوكرانيا" في ضوء التصعيد الأخير للصراع في الشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق عن خشيته من أن يؤدي الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة إلى "حرف أنظار" المجتمع الدولي عن أوكرانيا، متهمًا موسكو بتوفير دعم للمقاومة الفلسطينية.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "فرانس 2" الفرنسية "نحن واثقون من أن روسيا توفّر دعماً، بطريقة أو بأخرى، للعمليات التي تقوم بها المقاومة".

وأشار الى أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لديها "معلومات" بهذا الشأن، مضيفاً "الأزمة الراهنة... تظهر أن روسيا تبحث عن القيام بعمليات لزعزعة الاستقرار في كلّ أنحاء العالم".

وأبدى الرئيس الأوكراني خشيته: "من أن يتم حرف أنظار الاهتمام الدولي عن أوكرانيا، وستكون لذلك تداعيات".

وأضاف: "لا أريد أن أجري مقارنة. في بلدنا هناك حرب مروعة تجري. في إسرائيل، فقد العديد من الأشخاص أقاربهم. هاتان المأساتان مختلفتان لكنهما هائلتان".

وردّاً على سؤال بشأن الشكوك حول استمرار الدعم العسكري الأمريكي في ظل الخلافات الداخلية في واشنطن بين الديموقراطيين والجمهوريين، أعرب زيلينسكي عن أمله في أن "يتواصل" الدعم الكبير الذي تقدّمه واشنطن.

وشدد على أن "مصير أوكرانيا يرتبط بوحدة بقية دول العالم. الوحدة العالمية ترتبط بشكل كبير بوحدة الولايات المتّحدة".

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