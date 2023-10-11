محافظ القاهرة: المدن تعيش حاليًا تحولًا هائلًا في مواجهة التحديات البيئيـة

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إحتفالية إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لإقليم القاهرة الكبرى فى دورتها الثانية ٢٠٢٣ والمقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، والسفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وفى كلمته بالحفل أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إن المبادرة الوطنيـة للمشروعات الخضراء تعد حدثًا هامًا فى رحلتنا نحو بناء مجتمع أكثر استدامة وذكاءًا حيث أن المؤتمر يجمع بين الحكومة والمهندسين والمختصين والناشطين في مجال البيئة والتكنولوجيا

بهدف استكشاف وتعزيز الحلول الذكية للتحديات التى تواجهها المدن في القرن الحادى والعشرين.



وأضاف محافظ القاهرة أن المدن تعيش حاليًا تحولًا هائلًا في مواجهة التحديات البيئيـة والاقتصادية والاجتماعيـة وفى ضوء هـذه التحولات، يصبح من الضروري أن نتبنى نهجًا مستدامًا يعتمـد علـى التكنولوجيا الذكيـة لتحقيق التنميـة المستدامة.



وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يأتى في مقدمة أولويات الرئيس عبدالفتـاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تسعى مصر لتحقيـق رؤيتهـا ٢٠٣٠ على أرض الواقع بهدف رفع معدلات النمـو والقضـاء على الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل .

وأكد محافظ القاهرة أن هدفنا هو مشاركة محافظة القاهرة في هذه المبادرة بمشروعات رائدة في مجال تعظيم الاستفادة مـن موارد الدولة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين المرأة في مجال مواجهـة تحديات التغير المناخى، حيـث تستهدف المحافظة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة حيث أنه يمكننا مـن خلال تواجدنا معكـم الـيـوم ايضـاح جهـود المحافظة في التوعية بالمبادرة الوطنيـة للمشروعات الخضراء الذكية في عامها الثاني.

وأشار إلى أن القاهرة قد عقدت أكثر من 35 لقـاءًا مـا بـين ندوات ومحاضرات وورش عمل وذلك بالمناطق والأحياء والمديريات، والجامعات ومراكز الشباب والمكتبات مما ترتب على حصول القاهرة على ٢٠٪ من إجمالي مشروعات الجمهوريـة التـي بلغـت 5600 مشــروع وعددهم ۹۲۹ مشروع وقد تم استبعاد المشروعات الغير مكتملة والغير مستوفاه ودراسـة ٥٢ مشـروع مكتمل وتنطبق عليهم الشروط وقد انتهت اللجنـة الي ترشيح 18 مشروع منهم بعـدد 3 مشـروعات في كـل فـئـة مـن فئات المبادرة الست.



وفي ختام كلمته أكد محافظ القاهرة على ضرورة الاستمرار في العمل الجاد مـن أجـل إنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةوالمشاركة بمشروعات تنافس في جذب استثمارات جديدة للجمهورية الجديدة، مع ما تملكه الدولة المصرية من كوادر وكفاءات.